В Перми из-за взрыва стоявшего на зарядке в квартире электросамоката рухнула стена многоэтажки

В квартире начался пожар, но, как уточняют в региональном управлении МЧС, потушили его жильцы своими силами еще до прибытия спасателей. Хозяин транспортного средства, 30-летний мужчина, снимавший квартиру, госпитализирован с ожогами 20% поверхности тела.

Инцидент произошел вечером 13-го августа на 14-м этаже дома по улице Юрша.