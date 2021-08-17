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05:03, 17 августа 2021

В МИДе назвали условие, при котором исключат из списка террористических организаций движение «Талибан»

Оно в воскресенье захватило власть в Афганистане. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго азиатского департамента МИДа Замир Кабулов пояснил журналистам, что на Смоленской площади будут готовы запустить со своей стороны эту процедуру, как только на аналогичный шаг пойдут в Совете безопасности ООН. Также чиновник выразил уверенность, что в Совбезе пойдут на это, если только талибы не станут нарушать базовые права человека в Афганистане.
ООН и Верховный суд России признали талибов террористами в 2003-м году. Тем не менее, в июне 2021-го, после того, как стало известно о скором уходе из Афганистана американских военных, делегацию талибов приглашали на переговоры в Москву. Вскоре после падения Кабула 15-го августа Кабулов признал в эфире нашей радиостанции, что такое молниеносное взятие талибами под контроль всего Афганистана стало полной неожиданностью в том числе для российского руководства.


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