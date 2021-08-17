Она пытается оспорить передачу контракта на разработку и производство лунного посадочного модуля своему главному конкуренту – Space X Илона Маска. Сумма контракта приближается к трем миллиардам долларов.
Blue Origin жалуется на «незаконную и неправильную оценку со стороны NASA предложений» по этому контракту. По мнению компании, NASA должна была привлечь к участию в разработке не одну, а несколько компаний.
Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса подала иск к агентству NASA
Она пытается оспорить передачу контракта на разработку и производство лунного посадочного модуля своему главному конкуренту – Space X Илона Маска. Сумма контракта приближается к трем миллиардам долларов.