Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса подала иск к агентству NASA

Она пытается оспорить передачу контракта на разработку и производство лунного посадочного модуля своему главному конкуренту – Space X Илона Маска. Сумма контракта приближается к трем миллиардам долларов.

Blue Origin жалуется на «незаконную и неправильную оценку со стороны NASA предложений» по этому контракту. По мнению компании, NASA должна была привлечь к участию в разработке не одну, а несколько компаний.