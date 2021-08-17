В Башкирии СК завел дело на роженицу, которая выкинула из окна роддома чужого ребенка

Речь идет от 29-летней местной жительницы, которая выхватила ребенка у соседки по родильному отделению и сбросила его с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался на месте. Имя женщины не раскрывается. Мотивы ее поступка неизвестны.

Женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.