Певица Татьяна Буланова обжаловала в городском избиркоме Петербурга отказ в регистрации на выборы

Она пытается избраться в региональное Заксобрание. Об этом рассказали в пресс-службе партии «Родина» которая и выдвинула Буланову.

Певица хотела баллотироваться по одномандатному округу номер 7 на северо-востоке города. Территориальный избирком снял ее с выборов, так как его не устроили собранные ею подписи.

Выборы в петербургский парламент, как и в Государственную думу, пройдут с 17 по 19 сентября.