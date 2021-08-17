Узбекская генпрокуратура начала расследование массового проникновения афганских военных через свою границу

По данным ведомства, 14-15 августа из Афганистана незаконно прилетели почти 600 военнослужащих на 22 самолетах и 24 вертолетах – всех их после пересечения границы принудительно сажали на ближайшем аэродроме в Термезе. Некоторые из них запрашивали посадку в другом аэропорту, Хонабад, но их также направляли в Термез, причем в сопровождении узбекских истребителей МиГ-29. Один из этих самолетов, афганский Embraer-314, столкнулся с сопровождавшим истребителем и рухнул в Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

Еще почти 200 человек прорвались в Узбекистан через наземную границу, которая проходит по реке Амударья.

15-го августа боевики запрещенного в России движения «Талибан» без боя вошли в Кабул. Оттуда эвакуируются иностранные дипломаты (кроме российских) и массово бегут местные жители.