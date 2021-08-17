Футбольный клуб «Сочи» одержал третью подряд победу в чемпионате России по футболу

На этот раз над подмосковными «Химками» в четвертом туре премьер-лиги – со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Максим Барсов на 17-й минуте и Ивелин Попов на 54-й и 75-й.

Игра проходила на сочинском стадионе «Фишт».

«Сочи» теперь предстоит сыграть 21-го августа с самарскими «Крыльями Советов», а «Химки» 22-го августа встретятся с казанским «Рубином».