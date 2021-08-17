На Камчатке после крушения вертолета с туристами временно ограничили экскурсии с использованием малой авиации

Об этом объявили в пресс-службе Ростуризма. Также на период следственных действий на месте крушения там ограничат и наземно-водные экскурсии. В Ростуризме просят граждан обращаться к своим туроператорам для корректировки программ.

Вертолет Ми-8 с 13-ю туристами и 3-мя членами экипажа рухнул в Курильское озеро на юге Камчатки 12-го августа. Половина находившихся на борту погибли. Возбуждено уголовное дело, работа авиакомпании-эксплуатанта, «Витязь-Аэро», приостановлена. В эти минуты со дна озера начали извлекать тела погибших.