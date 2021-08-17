Суд в Орехове-Зуеве восстановил в должности машиниста метро, уволенного за поддержку Алексея Навального

Об этом пишет Новая газета. Владимир Шляпкин не только сможет вернуться на работу уже сегодня, но и получит компенсацию – 15 тысяч в счет морального вреда и 450 – в счет заработной платы за время вынужденного прогула.

О массовых увольнениях работников столичного транспорта, чьи имена оказались в утекшей в интернет базе данных с сайта «Свободу Навальному», сообщалось в мае. После этого уже целый ряд фигурантов, обратившись в суд, добились восстановления на работе.