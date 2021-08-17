С улиц Кабула в первый день правления «Талибана»* исчезли все женщины

Об этом пишет репортер британской газеты Guardian Эмма Грэхем-Харрисон. По ее словам, по афганской столице на реквизированных у полиции машинах ездят патрули талибов, которые призывают лавочников и остальных жителей вернуться на работу. Несмотря на это, в городе работают только считаные пекарни и другие заведения. На улицах закрашивают любую рекламу с изображениями женщин.

Также Грэхем-Харрисон отмечает, что радикально изменилась работа телевидения. Если раньше по всем каналам показывали в основном развлекательные шоу и турецкие (а также индийские) сериалы, то теперь там с утра до вечера читают Коран – без перерывов на рекламу.

«Талибан» — запрещенное в России движение.