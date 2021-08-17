Сразу несколько стран вчера не смогли эвакуировать своих граждан из Афганистана

Власть там захватили боевики из запрещенного в России движения «Талибан». Два спецборта из Чехии, один из Нидерландов и один самолет немецкого бундесвера прилетели в Кабул, но не смогли приземлиться из-за толп людей на ВПП. Они улетели для дозаправки в Узбекистан и Азербайджан.

Вчера в международном кабульском аэропорту началась давка из желающих любой ценой вырваться из захваченной талибами страны. Несколько человек разбились насмерть, пытаясь улететь, зацепившись за шасси взлетающих американских военно-транспортных самолетов.

Американским солдатам, контролирующим воздушную гавань, пришлось стрелять в воздух и приостанавливать взлеты-посадки. По меньшей мере семь человек в результате давки и хаоса погибли. Представитель российского МИДа Мария Захарова возложила вину за это на американцев.