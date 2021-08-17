В Минске приговорили к 8,5 годам колонии оппозиционера, который пытался покончить с собой в суде

Степану Латыпову дали 8,5 лет колонии «усиленного» (белорусский аналог строгого) режима, обвинив в создании телеграм-чата для координации протестующих в своем дворе, а также в мошенничестве – он якобы похитил выделенные на борьбу с борщевиком 123 тысячи белорусских рублей (более 3,5 млн российских). Суд дал ему ровно такой же срок (плюс штраф) какой запрашивало обвинение.

Во время следствия Латыпов рассказывал о пытках в СИЗО, а во время одного из заседаний в суде он воткнул ручку себе в горло, перед этим крикнув, что следователь угрожал ему уголовными делами на родственников, если тот не признает вину.