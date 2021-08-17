ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с дельта-штаммом ковида у мирового сообщества

Заявление опубликовано на сайте организации. По мнению гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, если не потратиться на борьбу с этим штаммом сейчас, в следующем году придется выделять на это еще больше денег.

Ранее ВОЗ объвила о создании специальной экспертной группы по расследованию происхождения коронавируса – там считают, что имеющиеся данные не позволяют исключить версию об утечке из лаборатории. Однако делается это, по уверению ВОЗ, не для наказания виновных, а для предотвращения подобных ситуаций в будущем.