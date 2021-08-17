Члены ОНК получили письмо от осужденного экс-главы службы безопасности ЮКОСа с отказом от общения с ними

Об этом в своем телеграм-канале рассказал член ОНК Алексей Мельников.

Причина отказа Алексея Пичугина в письме не уточняется. Мельников поясняет, что если до коронавируса не желающие контактировать с правозащитниками могли заявить об этом им лично при обходе камер, то теперь вместо этого им передают вот такие бумаги от сидельцев.

За время отсидки с 2005-го Пичугина уже как минимум второй раз вывозят из колонии в СИЗО в Москве для допросов – по каким именно делам, неизвестно. Перед этапом Пичугин также отказался от адвокатов. Он отбывает пожизненный срок.