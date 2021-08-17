Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов положительно оценил первые сутки правления в стране талибов

По его данным, запросы на вывоз из Афганистана в Россию прислали около полусотни наших соотечественников в центральноазиатской стране.

Российская дипмиссия, периметр которой теперь охраняют сами талибы с бронемашинами и пулеметами, остается одной из немногих, которая продолжает работу непосредственно в Кабуле – посольства западных стран либо эвакуированы полностью (как у Бельгии, Эстонии, Дании, Швеции и других), либо переехали под охрану американских военных в международный аэропорт Кабула (как у самих США и Британии, чей посол Лори Бристоу отказался бежать и лично выдавал визы бегущим от талибов афганцам). Жирнов назвал своих новых охранников-талибов, цитата, «адекватными мужиками с автоматами».

Ранее в российском МИДе уже объявляли, что считают талибов более договороспособной властью в Афганистане, чем сложившего с себя полномочия и бежавшего в воскресенье президента Ашрафа Гани.

Движение «Талибан» в России по-прежнему считается террористическим и официально запрещено.