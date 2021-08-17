В России до конца недели сохранится аномально теплая погода

Это обещают в Гидрометцентре. По его данным, особенно тепло будет в Якутии (в среднем на 5 градусов выше нормы), а также в Поволжье и на Урале (на целых 10-11 градусов выше нормы).

Меж тем в столичном регионе в четверг ожидается похолодание с более чем 30 до чуть более чем 20 градусов, а также дожди.