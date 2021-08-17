Число погибших в результате землетрясения на Гаити превысило 1400 человек

Об этом отчитались спасатели. Поиск живых и мертвых под завалами продолжается. Ситуацию усугубляет тропический шторм «Грейс», который сейчас, по данным метеорологов, движется над Карибским морем аккурат по направлению к районам, наиболее пострадавшим от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 125 км от столицы Порт-о-Пренс утром в субботу. Премьер-министр объявил режим чрезвычайного положения.