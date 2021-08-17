Ранее сообщалось о взрыве с возможным выбросом в воздух неизвестных веществ, жителям ближайшего поселка Рудный рекомендовали не выходить из домов.
На месте работает бригада Роспотребнадзора, но превышения ПДК по каким-либо вредным веществам она пока не установила.
В региональном управлении МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в промзоне на юге Екатеринбурга
Ранее сообщалось о взрыве с возможным выбросом в воздух неизвестных веществ, жителям ближайшего поселка Рудный рекомендовали не выходить из домов.