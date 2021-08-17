Постпред Афганистана при ООН призвал мировое сообщество не признавать новое правительство «Талибана»*

В то же время, по словам постпреда Индии при ООН, на сегодняшнем заседании Генассамблеии этот вопрос и так не ставился.

Также по данным Гуляма Исхакзая, в Кабуле уже начались грабежи и убийства неугодных талибам (их представители ранее обещали амнистию силовикам и чиновникам прежнего режима).

После вчерашней смены власти в Кабуле стало не вполне ясно, кого он представляет, но в аппарате генсека ООН говорят, что пока не получали от представителей новых властей запроса о смене постпреда. Сохраняется и старый республиканский флаг Афганистана у зданий ООН (в Кабуле над правительственными зданиями уже подняли новые флаги Исламского эмирата Афганистан с начертанным черным цветом символом веры – шахадой.

*"Талибан" — запрещенная в России организация.