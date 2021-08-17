Президент США Джо Байден не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

Об этом он рассказал, выступая несколько часов назад в Вашингтоне со специальным заявлением по ситуации в этой стране, где накануне власть захватили боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан».

По словам Байдена, Америка достигла своих целей – безопасно закрыла посольство, сосредоточилась на эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ними местных жителей. Эффективно бороться с террористической угрозой дальше можно и без военного присутствия в Афганистане, наоборот, продолжение присутствия означало бы эскалацию, и этого хотели бы соперники Америки – Россия и Китай. А строительство демократии в Афганистане, по Байдену, в задачи американцев никогда и не входило. «США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе» — заключил Байден.