Взрыв электросамоката в пермской квартире снес стену между комнатами

После ЧП сработала пожарная сигнализация, жильцам многоэтажного дома пришлось эвакуироваться, пишет интернет-издание «Пермь онлайн». По предварительным данным, пострадал один человек, который снимал квартиру и был владельцем самоката. Собственники жилья от комментариев отказались.