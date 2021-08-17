Взрыв электросамоката в пермской квартире снес стену между комнатами

После ЧП сработала пожарная сигнализация, жильцам многоэтажного дома пришлось эвакуироваться, пишет интернет-издание «Пермь онлайн». По предварительным данным, пострадал один человек, который снимал квартиру и был владельцем самоката. Собственники жилья от комментариев отказались.
2021-08-17T00:06:21+03:00
2021-08-17T00:06:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 17 августа 2021
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