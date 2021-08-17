Новый учебный год в российских школах начнется в обычном, очном формате, говорят в министерстве просвещения

В ведомстве также, как пишет газета РБК, поддержали позицию уполномоченным по правам ребенка, которая выступила против принудительной вакцинации или санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов. Ранее в министерстве говорили, что решение о формате работы школ в новом учебном году еще не принято. Там будут исходить из оценки эпидемиологической обстановки.