Новый учебный год в российских школах начнется в обычном, очном формате, говорят в министерстве просвещения

В ведомстве также, как пишет газета РБК, поддержали позицию уполномоченным по правам ребенка, которая выступила против принудительной вакцинации или санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов. Ранее в министерстве говорили, что решение о формате работы школ в новом учебном году еще не принято. Там будут исходить из оценки эпидемиологической обстановки.
2021-08-17T00:06:02+03:00
2021-08-17T00:06:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 17 августа 2021
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