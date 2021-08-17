Британский посол в Афганистане Лори Бристоу остался в кабульском аэропорту, чтобы помочь с эвакуацией людей

Как пишет газета Evening Standard, дипломат лично обрабатывает заявления на визу. По оценке Лондона, сейчас необходимо вывезти около 4000 человек, не только подданных Соединенного Королевства, но и тех афганцев, кто сотрудничал с британскими властями. Бристоу в прошлом некоторое время возглавлял британскую дипмиссию в Москве.
2021-08-17T00:05:44+03:00
2021-08-17T00:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:05, 17 августа 2021
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