Британский посол в Афганистане Лори Бристоу остался в кабульском аэропорту, чтобы помочь с эвакуацией людей

Как пишет газета Evening Standard, дипломат лично обрабатывает заявления на визу. По оценке Лондона, сейчас необходимо вывезти около 4000 человек, не только подданных Соединенного Королевства, но и тех афганцев, кто сотрудничал с британскими властями. Бристоу в прошлом некоторое время возглавлял британскую дипмиссию в Москве.