Власти США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, заверяет президент страны Джо Байден

Он уверен, что американские военнослужащие выполнили свои задачи в этом государстве, они предотвратили террористическую атаку. Теперь США могут проводить операции здесь без своего присутствия. Байден не сожалеет о принятом решении вывести войска. Он отметил, что сами афганские силы безопасности не продемонстрировали стремления бороться с боевиками группировки «Талибан»(*).

Байден добавил, что США намерены как можно скорее эвакуировать людей из аэропорта Кабула, после чего война завершится. В самом аэропорту сохраняется напряженная обстановка. Это связано в том числе с тем, что тысячи афганцев, которые ранее сотрудничали с иностранными правительствами и организациями, прибывают туда в надежде покинуть страну. В самом Кабуле обстановка в целом спокойная, сказал «Эху Москвы» посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Дипмиссию взяли под охрану талибы. Сам Жирнов планирует встретиться сегодня с их представителями.

Жирнов добавил, что пока не видит оснований для эвакуации работников российской дипмиссии, после того, как власть в Афганистане перешла к запрещенной в России террористической организации.



(*)-группировка запрещена на территории РФ