Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос доступа прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции

Об этом говорится в указе, который принят в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на ближайшие три года. Генпрокуратура должна будет отчитаться о проделанной работе к ноябрю. Также ведомство должно будет представить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.
2021-08-16T23:03:40+03:00
2021-08-16T23:03:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 16 августа 2021
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