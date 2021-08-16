Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос доступа прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции

Об этом говорится в указе, который принят в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на ближайшие три года. Генпрокуратура должна будет отчитаться о проделанной работе к ноябрю. Также ведомство должно будет представить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.