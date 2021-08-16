Неизвестные в Тамбовской области сожгли партию вакцины от коронавируса

Обломки ампул обнаружили в прогоревшем костре неподалеку от фельдшерского пункта, где делали прививки, рассказали в областном управлении МВД. По версии следствия, злоумышленники пытались сжечь ампулы, чтобы скрыть улики преступления. Сейчас полиция проверяет работников медпункта.