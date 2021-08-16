Всемирная организация здравоохранения попросила почти 8 млрд. долларов на борьбу с индийской мутацией коронавируса

Средства планируется направить на расширение тестирования, улучшение эпидемиологического наблюдения, чтобы обнаруживать опасные варианты инфекции, а также на обеспечение больниц кислородом, а работников здравоохранения – персональными защитными средствами, передает агентство ТАСС. В организации напомнили, что мир все еще находится в острой фазе пандемии, несмотря на высокий уровень вакцинации в ряде стран. В то же время во многих государствах уровень охвата прививками низок, а тестирование на коронавирус — неадекватное, что усугубляет распространение заболевания.

