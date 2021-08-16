Суд в Минске приговорил к восьми с половиной годам колонии участника протестов Степана Латыпова

Его признали виновным в крупном мошенничестве, сопротивлении сотруднику милиции и организации беспорядков. Латыпов своей вины в суде не признал. Ранее на судебном заседании обвиняемый пытался покончить с собой. Он рассказал о пытках и угрозах со стороны сотрудников белорусского МВД. Местные правозащитники признали Латыпова политзаключенным.