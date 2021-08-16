Суд в Минске приговорил к восьми с половиной годам колонии участника протестов Степана Латыпова

Его признали виновным в крупном мошенничестве, сопротивлении сотруднику милиции и организации беспорядков. Латыпов своей вины в суде не признал. Ранее на судебном заседании обвиняемый пытался покончить с собой. Он рассказал о пытках и угрозах со стороны сотрудников белорусского МВД. Местные правозащитники признали Латыпова политзаключенным.
2021-08-16T23:02:12+03:00
2021-08-16T23:02:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 16 августа 2021
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