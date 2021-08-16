Афганские военные массово пересекали границу с Узбекистаном последние несколько дней

По данным узбекской прокуратуры, речь идет о почти полусотни вертолетов и самолетов, в которых находились около 600 бойцов афганской армии. Они незаконно пересекли границу и были принудительно посажены в аэропорту Термеза. Сейчас проводится расследование. Ранее в Ташкенте сообщили о том, что на юге страны разбился военный самолет из Афганистана, два пилота были госпитализированы.
2021-08-16T23:01:45+03:00
2021-08-16T23:01:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2888312-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 16 августа 2021
Загрузка комментариев...