Афганские военные массово пересекали границу с Узбекистаном последние несколько дней

По данным узбекской прокуратуры, речь идет о почти полусотни вертолетов и самолетов, в которых находились около 600 бойцов афганской армии. Они незаконно пересекли границу и были принудительно посажены в аэропорту Термеза. Сейчас проводится расследование. Ранее в Ташкенте сообщили о том, что на юге страны разбился военный самолет из Афганистана, два пилота были госпитализированы.