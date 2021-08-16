Талибы изымают оружие у жителей Кабула, передает британский телеканал Sky news

Сами горожане, как сообщается, сейчас пытаются выяснить, какие именно порядки намерены устанавливать новые власти. Напряженная обстановка сохраняется в аэропорту афганской столицы. Полеты прекращены из-за наличия людей на взлетно-посадочной полосе. Эвакуация иностранных граждан была приостановлена. Власти США и Великобритании объявили об отправке дополнительно военных подразделений для обеспечения безопасности. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» накануне взяли под свой контроль Кабул.