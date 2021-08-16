Цена на газ в Европе достигла максимального значения

Она превысила отметку в $585 за тысячу кубометров после решения «Газпрома» забронировать лишь 4% транзитных мощностей газотранспортной системы Украины, передает агентство РИА Новости. В предыдущие месяцы российский концерн выкупал весь предлагавшийся объем в 15 миллионов кубометров в сутки. Некоторые эксперты, как пишет газета «КоммерсантЪ», связывают такой шаг со стремлением российской1 стороны обосновать необходимость ввода газопровода «Северный поток-2». Другие считают причиной нехватку газа для экспорта после аварии под Новым Уренгоем на фоне повышенных потребностей внутреннего рынка.
2021-08-16T22:32:29+03:00
2021-08-16T22:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 16 августа 2021
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