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22:32, 16 августа 2021

Цена на газ в Европе достигла максимального значения

Она превысила отметку в $585 за тысячу кубометров после решения «Газпрома» забронировать лишь 4% транзитных мощностей газотранспортной системы Украины, передает агентство РИА Новости. В предыдущие месяцы российский концерн выкупал весь предлагавшийся объем в 15 миллионов кубометров в сутки. Некоторые эксперты, как пишет газета «КоммерсантЪ», связывают такой шаг со стремлением российской1 стороны обосновать необходимость ввода газопровода «Северный поток-2». Другие считают причиной нехватку газа для экспорта после аварии под Новым Уренгоем на фоне повышенных потребностей внутреннего рынка.


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