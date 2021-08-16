Немецкий военно-транспортный самолет не сумел совершить посадку в аэропорту Кабула

На взлетно-посадочной полосе там находятся люди, пишет издание Bild. По этой причине невозможно безопасно посадить воздушное судно. Самолет, по некоторым данным, был вынужден уйти на дозаправку в Узбекистан. Напряженная обстановка в аэропорту Кабула связана с наплывом граждан Афганистана, которые пытаются покинуть страну, опасаясь расправы со стороны талибов. В результате беспорядков и столкновений, по данным американских военных, были убиты не менее семи афганцев. Сейчас рейсы из аэропорта приостановлены. Накануне контроль над Кабулом установили боевики запрещенной в России группировки «Талибан».

