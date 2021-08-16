Суд восстановил в должности машиниста московского метро, которого уволили после слива базы сторонников Навального

Суд в Подмосковье восстановил в должности машиниста московского метро, которого уволили после слива базы сторонников Навального. Орехово-зуевский городской суд принял решение в пользу Владимира Шляпкина, пишет «Новая газета». Также он постановил взыскать с ответчика почти полмиллиона рублей «в счет заработной платы за время вынужденного прогула» в течение последних трех месяцев, и 15 тысяч как компенсацию морального вреда. Сам истец считал свое увольнение политически мотивированным. Как напоминает издание, в мае десятки сотрудников столичного метро остались без работы после слива данных из базы людей, зарегистрировавшихся на сайте в поддержку Алексея Навального. Шляпкин хотя был зарегистрирован, уверяет, что на митинги в поддержку политика не ходил.