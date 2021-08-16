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Эксклюзив Эха 22:04, 16 августа 2021

В Екатеринбурге произошла авария предположительно на металлургическом заводе

Местные жители жалуются на запах серы, а спасатели говорят о выбросе химикатов.

В посёлке Рудный на юге столицы Урала произошла утечка неизвестного химического вещества. Агентство Интерфакс сначала сообщило о взрыве в промышленной зоне, впрочем, специалисты это пока не подтверждают. В районе инцидента находится несколько предприятий, в том числе Елизаветинский металлургический опытный завод. Там сейчас работают сотрудники МЧС, сообщает региональное интернет-издание Екатеринбург оналйн. Рядом с заводом, на котором предположительно произошёл выброс химикатов, дачный посёлок. Его жителей попросили закрыть окна в домах и не выходить на улицу. Люди выкладывают видео и пишут в соцсетях, что посёлок накрыло плотным туманом, он пахнет серой, из-за едкого запаха невозможно дышать. Угрозы местным жителям нет, тем не менее сообщил «Эху Москвы» представитель регионального управления МЧС Владимир Пургин.

«Вечером 16 августа поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании города Екатеринбурга. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерной химической лаборатории специализированной пожарной части ГУ МЧС России по Свердловской области.

После замера проб воздуха предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не обнаружена. Угроза жизни и здоровью граждан нет», — сказал он.

По словам В.Пургина, в воздухе наблюдается легкая дымка, причина ее проявления устанавливается.

Эксперты выясняют причину химического запаха. В район промзоны также выехали специалисты Роспотребнадзора и химзащиты, сообщает Интерфакс. Сейчас ядовитое облако по данным местных интернет-изданий и очевидцев движется в сторону густонаселенного района Екатеринбурга Химмаш.

Речи об эвакуации жителей на данный момент не идет, сообщает Екатеринбург онлайн.


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