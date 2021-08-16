Совет безопасности ООН призвал к срочному прекращению боевых действий в Афганистане

В резолюции говорится о необходимости создания нового правительства. В документе не говорится о том, признают ли члены ООН новое руководство страны. Между тем постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай обвинил талибов в убийствах мирных граждан:



«Мы вновь стали свидетелями того, как «Талибан» (запрещенная в РФ группировка) нарушает свои обещания и обязательства. Мы видели ужасающие картины массовых казней талибами военных, убийств гражданских лиц в Кандагаре и других больших городах. Мы не можем позволить себе, чтобы это случилось и в Кабуле. Жители уже сообщают, что талибы начали «прочесывать» дома в некоторых районах, записывая имена и разыскивая людей из своего списка. Уже есть сообщения о целенаправленных убийствах и мародерстве в городе. Жители Кабула живут в абсолютном страхе сейчас.

У нас есть возможность предотвратить дальнейшую жестокость, предотвратить скатывание Афганистана в гражданскую войну».

Исхакзай настаивает на необходимости создания гуманитарного коридора для эвакуации групп населения, которым угрожают боевики.