Бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву утвердили в должности президента Российской академии образования

Сегодня указом президента ее освободили от должности главы попечительского совета организации. Сама Васильева была избрана президентом РАО еще в конце июня. Как писала «Новая газета», еще в прошлом году часть членов академии выступила против назначения Васильевой в попечительский совет.
2021-08-16T21:32:37+03:00
2021-08-16T21:32:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2888292-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 16 августа 2021
Загрузка комментариев...