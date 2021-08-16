МЧС не подтверждает сообщения о взрыве на металлургическом заводе под Екатеринбургом

В поселке Рудный, где находится предприятие, по данным агентства ТАСС, сейчас наблюдается небольшое задымление. Ранее местные жители рассказали о том, что окрестную территорию накрыл туман, чувствовался запах серы. Что именно произошло на предприятии, пока не уточняется.
2021-08-16T21:32:08+03:00
2021-08-16T21:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 16 августа 2021
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