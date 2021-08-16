МЧС не подтверждает сообщения о взрыве на металлургическом заводе под Екатеринбургом

В поселке Рудный, где находится предприятие, по данным агентства ТАСС, сейчас наблюдается небольшое задымление. Ранее местные жители рассказали о том, что окрестную территорию накрыл туман, чувствовался запах серы. Что именно произошло на предприятии, пока не уточняется.