Новые власти Афганистана не смогут получить доступ к хранящимся в США активам Центробанка страны

Как передает AFP со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, эти средства будут заморожены. О какой сумме идет речь, не уточняется. По данным Международного валютного фонда, резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли почти 9,5 млрд долларов.
2021-08-16T21:31:28+03:00
2021-08-16T21:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 16 августа 2021
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