Сотрудники посольства России в Кабуле последние 2 дня не выходили за пределы миссии

Как сказал «Эху Москвы» посол Дмитрий Жирнов, сам он намерен встретиться с представителями талибов, которые взяли власти в столице и в целом в стране, а также проехать по городу, чтобы удостовериться в безопасности обстановки. Сейчас, по словам Жирнова, обстановка в Кабуле в целом спокойная. Боевики признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан» накануне без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Напряженная ситуация наблюдается в кабульском аэропорту, где проходит эвакуация иностранных граждан. Там также находятся афганцы, которые пытаются покинуть страну.

