Дожди вызвали наводнение в Ингушетии

В зоне затопления оказались несколько частных жилых домов в Малгобекском районе, передает агентство «Интерфакс». Сильные осадки с усилением ветра до сохранятся до конца дня, говорят спасатели. Ранее от непогоды пострадали курортные районы Краснодарского края. В некоторых из них был объявлен режим ЧС. В Анапе до сих пор без света остаются около 10 тысяч человек.