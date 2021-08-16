Дожди вызвали наводнение в Ингушетии

В зоне затопления оказались несколько частных жилых домов в Малгобекском районе, передает агентство «Интерфакс». Сильные осадки с усилением ветра до сохранятся до конца дня, говорят спасатели. Ранее от непогоды пострадали курортные районы Краснодарского края. В некоторых из них был объявлен режим ЧС. В Анапе до сих пор без света остаются около 10 тысяч человек.
2021-08-16T21:04:03+03:00
2021-08-16T21:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 16 августа 2021
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