Правозащитники не смогли навестить в московском СИЗО бывшего главу службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина

Осужденного на пожизненный срок недавно этапировали из колонии в столицу. Как рассказали в ОНК Москвы, их представителям передали письменное заявление, в котором, как утверждается, сам Пичугин отказывается от встреч с правозащитниками, пишет «Новая газета». Общественники отметили, что подобные отказы от общения с членами ОНК стали возможны после введения коронавирусных ограничений. Предположительно, Пичугина этапировали в Москву для дачи показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
2021-08-16T21:03:32+03:00
2021-08-16T21:03:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 16 августа 2021
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