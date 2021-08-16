Правозащитники не смогли навестить в московском СИЗО бывшего главу службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина

Осужденного на пожизненный срок недавно этапировали из колонии в столицу. Как рассказали в ОНК Москвы, их представителям передали письменное заявление, в котором, как утверждается, сам Пичугин отказывается от встреч с правозащитниками, пишет «Новая газета». Общественники отметили, что подобные отказы от общения с членами ОНК стали возможны после введения коронавирусных ограничений. Предположительно, Пичугина этапировали в Москву для дачи показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.