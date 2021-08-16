Специалисты МЧС не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в Екатеринбурге

Ранее очевидцы рассказали о том, что со стороны металлургического завода в поселке Рудный движется облако, чувствуется запах серы. В ведомстве заверили, что угрозы жизни и здоровью граждан нет. Однако жителей поселка, как передает агентство «Интерфакс», попросили закрыть в домах окна и не выходить на улицу.
2021-08-16T21:02:58+03:00
2021-08-16T21:02:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 16 августа 2021
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