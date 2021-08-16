Около 50 человек попросили посольство России в Кабуле помочь им выехать домой

Как напомнил в эфире «Эха Москвы» глава дипмиссии Дмитрий Жирнов, еще в июне было прекращено прямое авиасообщение с Россией. Он не исключил, что количество желающих выехать в Россию граждан может возрасти. Ситуация в Афганистане обострилась накануне после того, как руководство в стране захватили талибы. Бывший посол России в Кабуле Михаил Конаровский сказал «Эху Москвы», что по всей вероятности в ближайшее время группировка займется укреплением собственной власти.

Конаровский добавил, что часть российских граждан афганского происхождения уже покинула страну ранее в связи с коронавирусом.