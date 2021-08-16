Утечка неизвестного химического вещества произошла на юге Екатеринбурга

По словам очевидцев, со стороны металлургического завода в поселке Рудный движется облако с запахом серы. Перед этим люди слышали взрыв, пишет местное интернет-издание E1. В местном управлении МЧС пока ситуацию не комментировали. Там лишь сказали, что на место выехали их специалисты. Источник агентства ТАСС сказал, что речи об эвакуации жителей на данный момент не идет, большая часть утечки пришлась на промышленную зону, частично она затрагивает садовые дома.

