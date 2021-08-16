Посол России Жирнов оценил поведение талибов в Кабуле

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов оценил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» оценил поведение талибов в Кабуле.

По словам дипломата, талибы были безоружны, когда вошли в Кабул. Кроме того, они сразу пообещали обеспечить безопасность иностранных дипмиссий.

«А потом (после прихода к власти) талибы ждали, когда будет капитуляция афганских национальных сил безопасности, чтобы предотвратить стрельбу, стычки, боестолкновения. И только после этого, ближе к вечеру Гани улетел, основные отряды талибов, так же мирно, без стрельбы, без какого-то напряжения ситуации стали входить. И первое, что они сделали, видя начавшееся мародёрство, они ввели комендантский час. И довольно быстро все успокоилось, за ночь ни одного выстрела, что очень нетипично для Кабула», — рассказал Д.Жирнов.

Также дипломат отметил, что сегодня утром талибы раздали телефоны горячей линии населению с тем, чтобы если будут происходить нападения мародёров, преступников или бандитов, чтобы они могли звонить талибам.

«И тогда они приезжают и ситуацию урегулируют не в пользу преступности», — сказал Д.Жирнов.

По словам посла, сейчас в Кабуле обстановка «спокойная, хорошая».

«В городе все успокоилось, когда вчера произошло обрушение власти, как карточный домик схлопнулся режим. Вчера на улицах Кабула чувствовалось безвластие, беспорядок, вышли мародёры. В Афганистане у многих, включая подростков есть оружие, включая автоматы. Вчера, конечно, где-то постреливали, где-то что-то горело, но это было еще до входа основных сил талибов», — сказал он.