Бывшего министра просвещения РФ Васильеву сняли с поста главы попечительского совета Российской академии образования

Бывшего министра просвещения России Ольгу Васильеву сняли с поста главы попечительского совета Российской академии образования. Такой указ президента России был опубликован сегодня. Этот пост Василева занимала менее полутора лет. Минувшей весной члены академии образования выступили против расширения полномочий попечительского совета. Они также были недовольны тем, что теперь полноправным членом РАО можно стать, минуя ступень «член-корреспондент». Вскоре после этого Васильева стала академиком, а недавно ее избрали президентом научной организации сроком на пять лет. При этом на сайте академии она указана исполняющей обязанности президента.