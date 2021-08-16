Американский регулятор транспортной безопасности начал расследование в отношении автопроизводителя Tesla

Речь идет о системе беспилотного вождения. По данным Национального управления по безопасности дорожного движения, за три с половиной года произошло 11 инцидентов, когда машины Tesla столкнулись с другими машинами. Четыре подобных дорожно-транспортных происшествия были зафиксированы в этом году. Компания Илона Маска уже отозвала почти 300 тыс. электромобилей в Китае в связи с необходимостью устранения неполадки.