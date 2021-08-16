Польша пока не планирует возвращать своего посла в Израиль

Сейчас глава дипмиссии находится в отпуске. В польском МИДе в то же время считают неприемлемыми высказывания своих израильских коллег в адрес Варшавы и решение о понижении уровня дипломатических отношений. Иерусалим недоволен решением польского руководства ограничить права уцелевших в Холокосте на возвращение отнятого у них имущества. МИД еврейского государства отозвал своего представителя в Польше для консультаций.