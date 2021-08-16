По словам дипломата Жирнова, российские сотрудники пока не выходят за пределы посольства

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, для российских сотрудников дипмиссии выход за пределы посольства ограничен.

«Вчера — сегодня нет. Вчера и не надо было из-за этого безвластия, беспорядка. Сегодня мы тоже ограничили» – сказал он.

По словам Д.Жирнова, в данный момент группа сотрудников российской дипмиссии не может выехать из Кабула в свои отпуска.

«У нас зависла группа сотрудников, которые хотят в отпуска, и есть несколько сотрудников, у которых закончилась командировка. Мы сейчас думаем над тем, как их отправить в отпуск», — сказал он.

Дипломат уверил, что в данный момент в Кабуле достаточно безопасная обстановка.

«Сегодня поступает информация очень положительная, что в городе спокойно, что заработали школы, для девочек тоже. Была информация, что талибы будут как-то плохо относиться к девочкам, это не подтверждается. У нас рядом школа за забором, я проходил утром, она работает, слышится детский смех, проходят уроки», — отметил посол.