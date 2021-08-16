Посол России в Афганистане Жирнов сам проедет по Кабулу, чтобы удостовериться в безопасности города

Как сказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что он намерен проехать по Кабулу с талибами, чтобы удостовериться в безопасности города «Но я хочу с талибами проехаться по городу и своими глазами посмотреть, удостовериться. Мы их спросили: «Действительно все спокойно», они ответили: «Да. Какой маршрут хотите, проверяйте», — сказал посол.

По словам дипломата, талибы взяли город «на баланс», включая все важные объекты.

Также Д.Жирнов подчеркнул, что в данный момент в Кабуле безопасно.

* — «Талибан» и ИГИЛ («Исламское государство») – запрещенные в РФ террористические организации